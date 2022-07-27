Дефицит велосипедов: заказ придется ждать больше года

Сейчас не самое подходящее время для покупки велосипедов, утверждают торговцы и производители. По их словам, спрос остается высоким, для производства все еще не хватает некоторых компонентов, поэтому заказанный велосипед придется ждать год или даже больше, сообщает LNK.

Управляющий магазином Bikko.lt в Шяуляй Ирмантас Юрявичюс рассказал, что сейчас клиенты часто интересуются горными или гибридными велосипедами, нехватки в них пока нет, однако если потребуются другие модели - тут уже начинаются проблемы.

"Если нужен большой велосипед, маленький или с более сложной комплектацией, возможно, такого в продаже не найдете", – сказал Юрявичюс.

По его словам, в идеале, если вам нужен велосипед, покупать его надо зимой.

"А если велосипед нужен специфический, то его придется заказывать. И в таком случае его придется ждать уже не год, а два", – предупредил специалист.

По его словам, в Шяуляе покупателю придется ждать велосипед день или неделю, но многие покупатели, приехавшие из соседних городов, хотят получить велосипед сразу же, поэтому, по словам Юрявичюса, не всегда люди могут найти велосипед подходящего цвета или размера.

Он заметил, что жители готовы платить за велосипед не больше 700 евро.

"Если детский стальной – до 150 евро, за алюминиевый - 300 евро. За велосипед для взрослых платят 400-600, до 700 евро", – сказал он.

Гендиректор ЗАО Baltik vairas рассказал, что сейчас есть проблема нехватки некоторых компонентов.

"Несмотря на то, что вызванный COVID большой спрос на велосипеды стабилизировался, все же второй год мы работаем в полном темпе - это зависит от сезона. По сравнению с 2020 г., производство выросло больше чем в два раза, мы бы росли дальше, если бы не сильная нехватка компонентов, которая все еще продолжается. Из-за того, что компонентов приходится ждать очень долго, заказы принимаем на 2024 г., 2023 г. уже заполнен", – сказал он.

По его словам, основные рынки компании - Нидерланды и Германия, поэтому они специализируются на городских велосипедах.

"Что касается спроса, то в лидерах электрические велосипеды. В вышеупомянутых странах велосипеды очень популярны как городское транспортное средство, поэтому там в фаворитах электровелосипеды", – сказал он.

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