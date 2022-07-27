В собственном доме обнаружено тело нейрохирурга, которая несколько лет назад рассказала о харассменте в литовском университете

ru.DELFI.lt

В собственном доме в Великобритании было обнаружено тело 35-летней нейрохирурга Юлии Козловой, которая несколько лет назад публично рассказала о харрасменте (оскорбительных приставаниях и унижениях) в Литовском университете медицинских наук, сообщает портал tv3.lt.