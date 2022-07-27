Согласно данным портала The Bolton News, женщина покончила с собой. Сообщается, что 12 июля ее в тяжелом состоянии после попытки самоубийства доставили в больницу.
Представитель полиции уведомил The Bolton News, что 13 июля рано утром женщина скончалась.
Козлова была первой женщиной, которая поступила в резидентуру Нейрохирургии ЛУМН. Однако во время учебы она столкнулась с харрасментом и дискриминацией. Она сообщила об этом в фейсбуке, однако ее необоснованно обвинили в клевете.
Два года назад Каунасский окружной суд оправдал ее, констатировав, что никакого преступления не было. Суд отклонил жалобы врачей Эдидиюса Марцинкявичюса и Йонаса Парнаускаса.
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