Экономисты: ВВП Литвы по втором квартале вырос на 1,4–3,2%, но ожидается рецессиия

Во втором квартале этого года многие отрасли литовской экономики продемонстрировали рост, хотя и более медленными темпами, что увеличило валовой внутренний продукт (ВВП) страны на 1,4-3,2% за год, утверждают экономисты, опрошенные BNS. Несмотря на это, некоторые из них отмечают, что квартальное изменение будет отрицательным, многие респонденты прогнозируют рецессию во второй половине года.

Каждый седьмой экономист утверждал, что ВВП вырос на 1,4% во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года, двое прогнозируют рост в 2%, а еще двое - от 2,6 до 2,7%. Один указал, что ВВП вырос на 3,2%. Другой аналитик полагает, что экономика сократилась на 0,5% за год.

Экономисты отмечают, что в апреле-июне результат ВВП ухудшили вялый рост внутреннего спроса, результаты сектора розничной торговли и высокая инфляция. Тем не менее, некоторые говорят, что многие секторы экономики оказались удивительно устойчивыми как к геополитическим вызовам, так и к энергетическому кризису и продолжающимся сбоям в цепочке поставок.

Аналитик INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене говорит, что промышленная отрасль по-прежнему демонстрировала устойчивость во втором квартале, но омраченные ожидания потребителей в связи с войной и стремительной инфляцией задушили развитие потребления домохозяйств.

Экономист Александр Изгородин отметил, что на снижение потребления в Литве повлияло и все более заметное общественное обсуждение грядущего экономического кризиса.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис, ставящий на самый оптимистичный прогноз – рост ВВП в 3,2% - обращает внимание на то, что до сих пор многие секторы экономики были чрезвычайно устойчивыми.

"Ожидания людей немного снизились, но ни война в Украине, ни невиданная за четверть века инфляция не принесли существенных изменений в потребительское поведение. Объемы строительства выросли на 4%, вероятно, и другие корпоративные инвестиции по-прежнему быстро росли", - сказал он BNS.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас подчеркнул, что сфера питания, расселения, культуры, искусства, спортивных мероприятий внесла положительный вклад в ВВП, но влияние этих сфер на экономику относительно невелико. Влияние транспорта на ВВП было в основном негативным из-за падения грузоперевозок по железной дороге и снижения погрузок в Клайпедском порту.

Часть экономистов прогнозируют, что во втором квартале этого года, по сравнению с первым, изменения в экономике Литвы будут отрицательными. Кроме того, шесть из семи экспертов заявили, что в этом году в Литве может наступить рецессия, но некоторые полагают, что она будет носить технический характер.

По мнению экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, Литве не избежать рецессии. По его словам, в первом полугодии экономика страны по-прежнему показывает быстрый экономический рост по инерции, а вот на второе полугодие эксперт прогнозирует падение в 0,5%.

По мнению Повилаускаса, возрастает вероятность рецессии, в основном это связано с высокими ценами на природный газ и электроэнергию и растущей угрозой нехватки газа в некоторых странах ЕС в зимний период.

Департамент статистики опубликует предварительную оценку ВВП за второй квартал в пятницу.

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