Вице-председатель Сейма Саударгас не исключает возможности стать кандидатом на пост мэра Вильнюса

Вице-председатель Сейма, член партии консерваторов Паулюс Саударгас не исключает возможности стать кандидатом партии на пост мэра Вильнюса.

"Наша партия пока не определилась. Если такое мнение будет общим, то почему нет", – сказал в среду П.Саударас , отвечая на вопрос Ziniu Radijas.

По словам политика, кандидата на пост столичного мэра партия назовет осенью.

И хотя консерваторы пока не называет имен тех, кто будет представлять партию на выборах на пост мэра Вильнюса в 2023 году, процесс поиска кандидатов уже идет. В числе возможных кандидатур Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) упоминают и министра труда и соцзащиты Монику Навицкене и вице-мэра Вильнюса Валдаса Бянкунскаса.

Однако официально от политиков, курирующих этот вопрос, пока ничего не удается услышать. Как сказал ЭЛЬТА член Сейма Андрюс Вишняускас, на большую ясность можно рассчитывать только в сентябре. Тогда список кандидатов партии будет конкретным и сократится до нескольких фамилий.

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