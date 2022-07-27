Коронавирус в Литве: 1459 новых случаев и ни одной смерти

За минувшие сутки в Литве был выявлено 1459 новых случаев заражения COVID-19, смертей от коронавируса не зафиксировано, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.

Впервые заразился 1091 человек, повторно - 361, в третий раз - семь человек.

По последним данным, в больницах проходят лечение 115 пациентов, из них пятеро в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 442,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 50,6%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!