Исследование показало: иметь собственный автомобиль невыгодно, но люди придумывают массу аргументов в его пользу

Почти треть жителей городов согласна с тем, что содержать свой автомобиль невыгодно в финансовом плане, однако альтернативу они не ищут. Жители также сталкиваются с проблемами парковки и у дома, и около работы. Несмотря на это, Литва остается страной владельцев, а не пользователей автомобилями.

Исследование, проведенное по заказу компании Bolt, показало, что почти половина участников опроса пользуется машиной меньше часа в день (по рабочим дням). Значит, машина 23 часа стоит. 37,6% признали, что ежедневно не пользуются своими автомобилями. Глава Bolt Андрюс Пацявичюс сказал, что люди инертны и не задумываются об альтернативах.

"Они просто чувствуют себя психологически более защищенными, когда за окном стоит машина. Большинство и подумать не может от отказа от машины. Весь мир говорит о городе для людей, а не для автомобилей, больше миллиона стоящих авто - символ неэффективности. Задумайтесь о том, сколько места на улицах, во дворах, на тротуарах и в других местах они забирают у людей", – сказал Пацявичюс.

Правда, люди, которые часто ездят без машин, объясняют это тем, что ездят на небольшое расстояние (56,6%). Это не удивляет, ведь литовские города куда меньше городов Западной Европы. Другая причина, по которой водители реже ездят на своих машинах - высокие цены на горючее (по этой причине не каждый день машиной пользуются 39% респондентов).

"Исследование было проведено в апреле, когда цены на горючее выросли из-за войны в Украине – треть людей понимает, что машина не окупается и при этом отказ от машины им не кажется экономически привлекательным решением", – сказал Пацявичюс.

30,8% участников опроса признали, что в городе иметь машину невыгодно, а 31,2% – не считают, что собственный автомобиль наносит вред финансам. Интересно, что 37,8% не могли ответить на этот вопрос.

По словам представителя компании M Capital Даумантаса Карпавичюса, покупая свой автомобиль, люди утверждают, что тратят на него 6–9 своих месячных зарплат.

"Но надо учитывать, сколько времени машиной будут пользоваться. Надо оценить все расходы - на покупку и эксплуатацию и посмотреть, на срок использования. (...) Тогда можно понять, окупается ли такая покупка", – сказал эксперт.

Карпавичюс подчеркнул, что в последнее время подорожали и новые, и старые автомобили, поэтому в некоторых случаях собственный автомобиль на самом деле бывает убыточным приобретением.

Однако литовские водители консервативны - только половина из них считает, что могли бы прожить в городе без машины. Больше 30% считают, что в городе можно жить без автомобиля. Часть этих людей пользуется общественным транспортом (59,2%) или ходит пешком (57,8%), немногим меньше пользуются услугами подвоза (36%), реже люди ездят на велосипедах (13,8%) или электросамокатах (10,6%).

Журналист Витольдас Милюс считает, что вопрос владения автомобилем связан не с финансами, а с культурой человека.

"Если человек не привык пользоваться авто, заботиться о нем, не мечтал о нем в детстве, то у него скорее всего не будет автомобиля. Ведь иногда и правда удобнее жить без автомобиля. И наоборот, тем, у кого был автомобиль, кто о нем мечтал, сложнее жить без него и пользоваться услугами каршеринга или ездить на самокатах", – сказал Милюс.

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