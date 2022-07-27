С ветерком, алкоголем и матом по Вильнюсу: задержаны наглые нарушители

В Вильнюсе на ул. Гележинё Вилко полиция заметила и остановила автомобиль Mercedes Benz, на крыше которого сидели двое мужчин, распивавших алкогольные напитки.

Водитель транспортного средства будет наказан за нарушение правил перевозки пассажиров, а пассажиры, распивавшие алкоголь – за нарушение правил использования ремня безопасности.

Один из пассажиров вел себя агрессивно – не выполнял требование полиции уйти с проезжей части, нецензурно выражался, толкался, оказывал сопротивление при задержании, поэтому его доставили в комиссариат.

В минувшую субботу полиция провела рейды, во время которых установили 58 случаев нарушения ПДД, в воскресенье – 50 нарушителей скоростного режима.

Полиция информировала, что 23 июля утром на Эйшишкском шоссе полиция остановила 6 нетрезвых водителей, еще 6 водителям повезло - концентрация алкоголя в их организме не превышала допустимой нормы.

С 13 ч. полицейские работали около Пучкоряй – здесь были зафиксированы 20 случаев превышения скорости. Один водитель ехал на скорости 145 км/ч (допустимая скорость 70 км/ч). Нарушителю грозит не только штраф, но и лишение прав.

В воскресенье в течение нескольких часов выявили 50 нарушителей скоростного режима.

Дорожная полиция напоминает: участники движения должны соблюдать ПДД. Берегите себя и других участников движения.

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