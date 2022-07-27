По словам главы КБФ Миколаса Маяускаса, госучреждения хотели бы выделить больше средств на развитие футбола, вернуть его в список приоритетных видов спорта, но это невозможно из-за старых проблем.
По его словам, в настоящее время Литва занимает 142-е место в рейтинге ФИФА, что является худшим результатом в истории, и, по его мнению, Литовская федерация футбола должна взять на себя большую ответственность за это.
"Значение спорта не ограничивается физической занятостью, это сфера, оказывающая значительное влияние на интересы общества. Футбол, как самый популярный вид спорта в мире, влияет не только на спортивный престиж страны, но и может оказать существенное положительное влияние на социально-экономическую среду", - сказал BNS Маяускас.
По словам представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса, есть желание, чтобы футбол получал адекватное финансирование и добивался хороших результатов.
"Возможно, у нас никогда не будет игрока уровня Роналду, но определенный прорыв необходим, как для занятости детей, так и для известности Литвы. (...) Футбол - это экономически очень интересный вид спорта, потому что там немалые деньги, которые поступают в экономику, поэтому на футбол следует смотреть под иным углом, чем на другие виды спорта - это имело бы положительный аспект в экономике", - сказал Гапшис.
В этом году Федерации футбола из средств государственного бюджета на реализацию качественных спортивных программ выделено 372 тыс. евро.
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