Тепло ушло: воздух прогреется не больше чем до 22 градусов

В среду днем Литва останется в южной части циклона. Во всей стране будет облачно с небольшими прояснениями.

Небольшие осадки пройдут лишь местами, возможны грозы. Будет дуть сильный ветер. Днем будет всего 17-22 градусов тепла. Прохладнее будет в Жемайтии и у моря, а теплее на востоке страны.

В ночь на четверг с запада придут дождевые облака. Местами на западе прогнозируют дожди. Ночью будет 10-15 градусов тепла.

В четверг днем погоду обусловит зона низкого давления. Небольшие дожди пройдут во многих районах, сильные ливневые дожди прогнозируют лишь местами. Днем будет 18-22 градуса тепла.

В выходные осадков уже будет меньше, ночи будут прохладнее, а днем будет такая е температура, как в четверг.

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