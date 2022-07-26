Первый поезд с подсанкционными товарами пересек Литву и прибыл в Калининград

Первый поезд с подсанкционными товарами из России в Калининград уже пересек Литву и прибыл в пункт назначения, подтвердил представитель Литовских железных дорог (ЛЖД).

"Первый поезд в Калининград уже прошел, сегодня на таможне проверяли второй", - сказал BNS во вторник начальник отдела коммуникаций ЛЖД Мантас Дубаускас.

По словам представителя Департамента таможни, во вторник на пограничном посту Кяна завершился досмотр второго поезда с пятью вагонами цементного груза, и он был пропущен в Калининград.

"Его уже проверили, и он уехал", - сказала BNS во вторник Лина Лауринайтите-Григене.

Следуя указаниям Европейской комиссии (ЕК), разрешающим калининградский транзит подпадающих под санкции товаров, Россия в понедельник возобновила перевозки грузов между своей основной частью и этим эксклавом, граничащим с Литвой.

В прошлую пятницу компания ЛЖД проинформировала своих клиентов о перевозке транзитных грузов в соответствии с указаниями ЕК.

После того, как 13 июля Еврокомиссией были изданы директивы, разрешающие России перевозить подсанкционные товары в Калининградскую область и из нее через Литву только для нужд этого эксклава и только по железной дороге, правительственная Комиссия по координации международных санкций, заседавшая 19 июля, предоставила Министерству транспорта, Таможенному департаменту и ЛЖД рекомендации, как следует контролировать транзит этих товаров.

В минувшую пятницу ЛЖД сообщила, что объем грузоперевозок должен соответствовать среднему объему перевозок грузов по железной дороге за три года - с января 2019 года по конец декабря 2021 года. Средние значения будут рассчитываться для каждого кода продукта отдельно, и если их объем будет достигать среднегодовых значений, заявки будут отклоняться.

"Общее среднее количество, рассчитанное на основе среднего показателя 2019-2021 годов, составляет 3,1 млн тонн. Список включает в себя несколько сотен товарных кодов согласно регламенту ЕС, количество которых будет оцениваться конкретно при получении заявок", - сказала BNS Котрина Дзикарайте.

Весной Евросоюз запретил провоз некоторых российских товаров через территорию Сообщества отдельными санкционными пакетами.

17 июня вступил в силу запрет на ввоз на территорию ЕС российской стали и черных металлов, 10 июля – цемента, алкоголя, изделий из древесины, стекла, алюминия, бумажных изделий, гипса, судовых деталей и других товаров.

Литва прекратила транзит этих российских товаров в Калининград и заявила, что сделала это на основании прежнего руководства ЕК, запрещающего транзит.

Но Европейская комиссия выпустила новое руководство после протестов России по поводу ограничения транзита и угроз ответными мерами.

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