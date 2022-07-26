Литва: в понедельник в Балтийском море тонули 13 человек

В понедельник литовские спасатели спасли 13 утопавших в Балтийском море, среди спасенных была 10-летняя девочка в Юодкранте.

Согласно данным, полученным BNS от спасательных служб, на пляжах Клайпеды тонули восемь человек, на пляжах Паланги - четверо, и один ребенок в Юодкранте.

Возмущенные безответственным поведением отдыхающих на воде, спасатели на некоторых пляжах собираются обратиться за помощью к полиции, а также упоминают о необходимости ужесточения штрафов для отдыхающих, которые ведут себя неосторожно.

"Я постараюсь поднять вопрос об увеличении штрафов за заход в море в то время, когда вывешен красный флаг, и в состоянии алкогольного опьянения, чтобы за первый раз штраф был не менее 500 евро, чтобы люди почувствовали, что, может быть, так мы их как-то дисциплинируем", - сказал BNS во вторник начальник спасательной службы Паланги Йонас Пирожникас.

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Он отметил, что в последнее время в Швянтойи много пьяных отдыхающих.

В понедельник там тонули три человека, в Паланге - один человек.

Нарушения требований безопасности на воде в настоящее время грозят штрафами от 16 до 60 евро.

Лицу, купающемуся в запрещенных местах или в запрещенное время, либо находящемуся под воздействием алкоголя или других психоактивных веществ, грозит штраф в размере от 100 до 300 евро, за повторное нарушение - от 300 до 900 евро.

"Большинство из тонувших купались в местах, где купание запрещено, один пошел купаться за знаком донной ямы. Потом сказал, извините, не заметил, не читал. Но предупреждающие знаки есть на литовском, английском и русском языках", — сказал Пирожникас.

"У меня нет слов, чтобы описать ситуацию — родители где-то на берегу, красный флаг, и дети, плавают без присмотра в море. Мы угрожаем и полицией, и социальными службами", — добавил он.

Клайпедские спасатели в понедельник спасли восемь утопавших, большинство из них находились в Смильтине.

На пляжах Клайпеды в полную силу работают 70 спасателей, люди не слушают предупреждений, родители разрешают детям купаться без присмотра.

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