В Литве дорожают и старые, и новые автомобили: советы эксперта по продажам

Подержанные автомобили за последние три месяца подорожали на 33%, подсчитал специалист портала Autoplius.lt Гинтянис Даупарас. По его словам, сегодня на рынке все еще ощущается нехватка автомобилей, однако есть нехватка компонентов и в случае с новыми автомобилями, сообщает LNK.

"Новые автомобили дорожают все время, но сейчас это более высокий рост цен. Новые автомобили подорожали на 9%. Год назад в среднем цена проданного нового авто была 31 800 евро, а сейчас на 2600 евро больше. А подержанные машины за три месяца подорожали на 33% (на 1900 евро)", – сказал он.

Специалист также рассказал, что по-прежнему нового автомобиля ждать приходится долго.

"Компонентов все еще не хватает, автомобиль, в зависимости от производителя, приходится ждать 8-9 месяцев, до года, а иногда и дольше, если речь идет о более роскошном варианте. Если это электромобиль, то нужно больше компонентов, сроки еще больше растягиваются", – сказал Даупарас.

"Автомобили дорожают не по какой-то одной причине, а из-за общего роста цен, инфляции. У украинцев были льготные пошлины, что вызвало рост продаж в Литве. Пока действовала льгота, 1/5 всех проданных в Литве подержанных автомобилей купили именно украинцы. По предварительным данным, из Литвы в Украину увезли около 15 000 машин. это много", – сказал он.

Даупарас сказал, что сейчас неновый автомобиль не премиум класса, семейный, скажем Volkswagen passat 2017 г.в. стоит 15 000– 17 000 евро, а новый - около 30 000 евро.

На вопрос, какой он может дать совет тем, кто хочет купить новый автомобиль или тем, кто хочет продать авто, он ответил, что тут одним советом не обойдешься.

"Это как с недвижимостью, автомобиль стоит покупать тогда, когда ты себе это можешь позволить. Сейчас хорошее время для продажи, продаж дороже, но и купить новый стоит дороже. Значит, придется еще столько же добавить. Если у нас есть ненужный автомобиль, мы не пользуемся им, то такой точно стоит продать, если есть такое желание, ведь сейчас цены выросли. Но если у вас нет машины и вы думаете, покупать или нет, то не стоит, сейчас хорошее время для покупки, а не для продажи", – сказал Даупарас.

По его словам, рост цен на новые автомобили остановится нескоро.

"По нашим прогнозам, рост цен должен остановиться во второй половине 2023 г., сейчас мы прогнозируем кризис, сбои с поставками, неясно, сколько продлится война, это оптимистический прогноз", – сказал он.

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