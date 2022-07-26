Патриарх Кирилл положительно отозвался о желании литовской Церкви получить большую автономию первые решения ожидаются в августе

Епископ Тракайский Амвросий (Литовской Православной Церкви), вернувшийся после визита в Россию, сообщил, что получил положительную реакцию от Московского Патриарха Кирилла по поводу большей автономии, первые решения ожидаются уже в августе.

"Ответ (Московского патриарха Кирилла — BNS) был положительным, стало понятно, что этот статус действительно необходим", — заявил во вторник журналистам православный священник.

"Мы надеемся, что ближайший синод, который состоится в начале следующего месяца, уже сможет принять определенное решение", - добавил он.

По его словам, это будет промежуточным этапом: "Окончательное подтверждение, такого важного решения, как придание этой большей независимости, утверждается Большим церковным собором, даже не синодом, а собором Всероссийской Православной Церкви, который состоится позже".

По словам священнослужителя, такое решение ожидается еще этом году.

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