Скольких детей и взрослых в этом году не удалось спасти?

В этом году в водоемах Литвы утонуло больше полусотни человек, этим летом утонул один ребенок, а в минувшие выходные утонули два человека. Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Хенрикас Балдаускас рассказал LNK, как избежать подобных несчастий.

"С начала этого года до 25 июля в Литве утонули 69 человек, всего спасателей вызывали спасать утопающих 200 раз. Спасли 23 человек. В прошлом году за это время утонул 81 человек, 22 удалось спасти", – рассказал Балдаускас.

По его словам, чем лучше погода, тем больше работы у спасателей, поскольку люди чаще ездят к водоемам.

Причины, по которым тонут люди, не меняются из года в год: переоценка своих возможностей, алкоголь и наркотики.

"Одной причины, наверное не бывает, складываются неблагоприятные обстоятельства: хорошая погода, хорошее настроение, люди расслабляются, недооценивают свои силы, хотят заплыть слишком далеко и уплывают надолго, а это не бег и не ходьба - не остановишься на отдых. Из-за переоценки своих возможностей происходит несчастье", - сказал он.

Если человек впервые приехал к конкретному водоему, он должен оценить, нет ли там ям, опасных мест, других препятствий, даже если на первый взгляд кажется, что все в порядке, сказал Балдаускас.

Он заметил, что жители мне отказываются и от прыжков в воду.

"Это приводит к проблемам. После прыжка ты необязательно будешь тонуть, но у врачей прибавится работы", – сказал собеседник.

Он убежден, что уже детям надо рассказывать о правилах безопасного поведения у водоема.

"Тут главное - просвещение с малых дней, чтобы у человека были знания и навыки, которые он может применить на практике. И наша служба, и другие проводят акции, мы едим в школы, детские сады, объясняем детям о том, какие ситуации опасные, как надо себя вести, что делать в случае несчастья", – рассказал Балдаускас.

"Не рискуйте, находясь в водоеме, который вам плохо знаком, не заплывайте слишком далеко, не ныряйте глубоко, не ешьте много перед купанием, избегайте алкоголя и других одурманивающих веществ, которые могут ухудшить ориентацию, попросите, чтобы знакомые на берегу следили за вами, когда вы находитесь в воде. Если они заметят, что что-то не так, смогут вызвать помощь, тогда у вас будет больше шансов на спасение", – продолжил он.

"Когда мы спасаем человека, всегда вызываем врачей. Сначала может казаться, что с человеком все хорошо, но мы не знаем, попала ли вода в легкие, а если попала - то сколько. Есть такое явление – "сухое" или вторичное утопление, - рассказывал Delfi работающий на взморье спасатель. – Человек может хлебнуть несколько раз воду, кажется, что тут страшного. Однако через полчаса функции организма дают сбой. Поскольку, если вода попадает в легкие, легкие работают, но они не усваивают кислород. Человек понемногу теряет сознание – а потом задыхается. Организм взрослого человека еще может справиться с небольшим количеством воды, но для детей это очень опасно", - сказал Балдаускас.

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