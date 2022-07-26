На границе Литвы – первый поезд с подсанкционными товарами из Калининграда

После модификации руководства Еврокомиссии (ЕК), разрешающего транзит подсанкционных товаров через Калининград, Россия возобновляет перевозки грузов между ее основной частью и этим граничащим с Литвой эксклавом.

"Вчера к перевозке по территории Литвы был принят первый поезд", - сообщила BNS во вторник представитель ЛЖД Котрина Дзикарайте.

По словам представителя Департамента таможни, из России в Калининград поездом везут груз цемента, который еще во вторник был проверен и в Литву пока не впущен.

"На пограничном посту Кяна проходит проверка груза из пяти вагонов цемента, следовавшего из России в Калининград. Проводятся элементарные досмотровые процедуры, поезд все еще находится на посту", - сказала BNS Лина Лауринайтите-Григене.

В прошлую пятницу ЛЖД проинформировала своих клиентов о перевозке транзитных грузов в соответствии с руководством по перевозкам ЕК.

После того, как 13 июля Еврокомиссией было представлено разъяснение, разрешающее России перевозить подсанкционные товары в Калининградскую область и из нее через Литву только для нужд этого эксклава и только по железной дороге, правительственная комиссия по координации международных санкций, заседавшая 19 июля, выпустила рекомендации Министерству транспорта Литвы, Департамент таможни и ЛЖД о том, как транзит этих товаров должен контролироваться.

В минувшую пятницу ЛЖД сообщила, что объем грузоперевозок должен соответствовать среднему объему перевозок грузов по железной дороге за три года - с января 2019 года по конец декабря 2021 года. Средние значения будут рассчитаны для каждого кода продукта отдельно, и заявки на перевозку будут отклонены, если их объем достигнет среднегодовых значений.

"Общий средний объем, рассчитанный на основе среднего показателя 2019-2021 годов, составляет 3,1 млн тонн. Список включает в себя несколько сотен товарных кодов согласно регламенту ЕС, количество которых будет оцениваться конкретно при получении заявок", - сказала BNS Дзикарайте.

Весной Евросоюз запретил провоз некоторых российских товаров через территорию Сообщества отдельными санкционными пакетами.

17 июня вступил в силу запрет на ввоз на территорию ЕС российской стали и черных металлов, 10 июля – цемента, спирта, дерева, стекла, алюминия, бумажных изделий, гипса, судовых деталей и других товаров.

Литва прекратила транзит этих российских товаров в Калининград и заявила, что сделала это на основании предыдущих директив ЕС, запрещающих транзит.

Но Европейская комиссия выпустила новое руководство по транзиту после протестов России по поводу ограничения транзита и угроз ответных мер.

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