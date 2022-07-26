В Вильнюсе полиция преследовала 17-летнего мотоциклиста

Несовершеннолетнего мотоциклиста на Kawasaki, который пытался сбежать от полиции, ждут большие неприятности – ему придется ответить за грубое нарушение ПДД.

Полиция информировала, что 25 июля, в 22.50 ч., патрульные заметили на проспекте Пилайтес мотоцикл Kawasaki, водитель которого, заметив полицию, увеличил скорость и уехал в сторону проспекта Лайсвес.

Такое поведение мотоциклиста вызвало у полиции подозрение, поэтому было решено остановить мотоциклиста для проверки.

Однако мотоциклист не подчинился требованиям полиции и не остановился, проехал на перекрестке проспектов Лайсвес и Пилайтес на красный свет.

На красный свет он повернул и на ул. Виршулишкю.

На перекрестке ул. Ригос и Тайкос мотоциклист создал аварийную ситуацию, водителю автобуса пришлось менять направление движения и тормозить, чтобы избежать столкновения с мотоциклом. После этого мотоциклист уехал в сторону ул. Талино, затем свернул на Судуву, с нее на ул. Вакарине, а там к пешеходному мосту, ведущему на ул. Григалаукё.

Мотоциклист выключил фары и поехал по пешеходному мосту, женщине, которая в то время шла по мосту, пришлось прижаться к перилам.

Далее мотоциклист на Kawasaki носился по Пашилайчай – в гаражных массивах, во дворах, а остановился в одном из дворов на ул. Доцишкю.

Выяснилось, что мотоциклом Kawasaki управлял 17-летний юноша без прав, кроме того, мотоцикл не был застрахован.

Мотоцикл доставили на охраняемую стоянку. В отношении нарушителя составили протоколы о нарушении ПДД.

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