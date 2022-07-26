Жуткое ДТП на Via Baltica: один человек погиб, пострадала 10-летняя девочка

Во вторник рано утром в Паневежском районе, на Via Baltica, произошло серьезное ДТП, сообщается о погибшем.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 8.25 ч. в Памневежском районе, в Пиняве, столкнулись микроавтобус Peugeot Boxer и бетоносмеситель.

Сообщалось о зажатом в машине человеке.

По данным пожарных-спасателей, погиб водитель микроавтобуса. Врачам передали 10-летнюю пассажирку микроавтобуса.

С помощью гидравлического оборудования пожарные-спасатели вызволили зажатого в бетоносмесителе водителя. Его передали в руки врачей.

Очевидцы сообщают, что на Via Baltica образовались заторы.

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