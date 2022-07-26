Советник президента Литвы о вотуме недоверия главе МИД: один из наиболее печальных элементов в истории с транзитом

Главный советник президента по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что вотум недоверия министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису был "одним из самых печальных элементов" в истории калининградского транзита, когда преобладали склоки и политиканство, которые отвлекали внимание от фундаментальных вещей.

"Это было одно из проявлений того, как можно использовать всю тему, и этого было достаточно много, очень много, на самом деле, для меня это был один из самых грустных элементов всей дискуссии. Было, конечно, много моментов, на которые приходилось обращать внимание и отделять семена от плевел, но политиканство взяло верх, сделав политику и ссоры, противоречия, а иногда и имитируя их, отвлекающим внимание от важных, основополагающих вещей фактором", — сказал во вторник советник в интервью радиостанции Žinių radijui.

Представитель президента также сообщил, что при решении вопроса калининградского транзита, несмотря на то, что России после изменения решения разрешили перевозить подсанкционные товары для нужд калининградского эксклава, Литва отстояла свои интересы, обеспечив досмотр грузов.

"Что это за основополагающие вещи - какой бы ни была история калининградского транзита, из-за применения ограничительных мер к перевозке грузов из России в Калининград, это были наши национальные интересы, которые мы не упускали из виду, которые мы видели целью с самого начала. Мы прошли весь процесс и добились того, что Литва не выделяется среди других стран ЕС, для Литвы не создается отдельный режим, у России нет бесконтрольной возможности выделять территорию ЕС какими-либо товарами или как-то еще", - отметил Будрис.

Оппозиционные политики Сейма объявили на прошлой неделе, что инициируют вынесение вотума недоверия министру иностранных дел Ландсбергису по поводу перипетий из-за транзита санкционированных российских товаров в Калининград.

Вотум недоверия министру с просьбой ответить на вопросы могут инициировать минимум 29 членов Сейма. После получения запроса член правительства должен дать на него письменный ответ не позднее чем в двухнедельный срок.

При рассмотрении вотума недоверия в Сейме образуется специальная комиссия, которая предлагает утвердить или не утвердить ответы. В случае признания ответов министра неудовлетворительным и выражения ему вотума недоверия, соответствующий проект постановления Сейма должен быть принят тайным голосованием большинством - не менее 71 - всех членов Сейма.

Оппозиция стала поднимать вопрос об ответственности министра иностранных дел после того, как Еврокомиссия представила новые директивы, позволяющие России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через Литву для нужд этого эксклава.

Ранее Литва прекратила транзит некоторых российских товаров в Калининград после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину, и заявила, что сделала это на основании толкования предыдущих санкций ЕС, запрещающих транзит.

Это вызвало возмущение в России, после чего Еврокомиссия заявила, что намерена разработать новые разъяснения для транзита.

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