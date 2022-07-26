Вильнюсец тщетно пытается "выселить" из подъезда бездомного - это сизифов труд

Жизнь в многоквартирном доме могут отравить не только шумные соседи, но и нежелательные гости в подъезде. Такой историей поделился вильнюсец Юстинас. Он рассказал Delfi, что в подъезде его дома поселился бездомный, который не только пугает жильцов, но и справляет нужду прямо в помещениях. Его прогоняют жители, полиция, но он все равно возвращается, а администратор ничего не делает для борьбы с этим нелегалом.

Юстинас рассказал, что справлять нужду в подъезде бездомный стал после того, как жильцы несколько раз выгнали его из помещения.

"Мы живем в неновом, но приличном доме. У нас есть домофон, жильцы в основном пожилые, но приличные люди, есть инициативная молодежь. Примерно в течение последней недели, выходя из лифта, я стал чувствовать сильный запах мочи. Сначала думал, может кто-то кошку впустил. Но потом решил проверить, откуда исходит запах и обнаружил, что за закрытым уже давно люком мусоропровода сидит человек. Я сразу не понял, кто это, спрятался в квартире и тут до меня дошло, что это бездомный", – рассказал Юстинас.

Утром, когда он проверил, человека в подъезде уже не было - он сидел у подъезда соседнего дома.

"Я подумал, что тот испугался меня и больше не вернется. Но ошибся. Запах мочи никуда не исчез, тот же бездомный сидел прямо на лестнице со смартфоном в руках. Я спросил, что он тут делает. Он ответил, что ждет соседку. Я спросил, не живет ли он в нашем доме, он ответил, что живет на третьем этаже. Я разозлился, велел ему убираться и ждать соседку в другом месте. Но он встал, стал кричать на меня и заявил, что он здесь живет. Я ответил, что тогда пускай идет в свою квартиру. Он пошел вниз по лестнице", – рассказал Юстинас.

Но на этом все не закончилось. Бездомный "переселился" на другой этаж. Его прогнали и оттуда, вызывали полицию. Тогда он начал мстить.

"Он возвращался в подъезд и мочился там. Делал это на тех этажах, откуда его прогнали. Мое терпение лопнуло. Я поговорил с другим соседом, который также прогонял бездомного. Одна соседка была более снисходительной, сказала, что ей жалко бездомного, который прежде на самом деле жил в одной из квартир этого подъезда с семьей. Однако дочка выгнала его и выписала из квартиры. С тех пор он и живет в подъезде. Я не понимаю, ну ладно - жил, но чтобы мочиться в подъезде?" – возмущался мужчина.

Юстинас связался с администратором дома, просил убрать в подъезде, провести дезинфекцию и решить проблему незваного гостя. Однако администратор дал понять, что с бездомным жильцы должны воевать сами.

"Кажется, по крайней мере на нашей лестничной площадке его нет, но он оставил "подарочек" - справил большую нужду. И как бороться с таким вредителем? Никто не может его выгнать, гнала полиция, гнали мы, а он возвращается, что нам делать?" – вопрошает собеседник.

С этим вопросом Delfi обратился в полицию. Представитель полиции Рамунас Матонис сказал, что если бездомный совершает какие-либо противоправные действия (нарушает общественный порядок, пьет алкогольные напитки, нарушает правила чистоты и др.), то полиция реагирует на это.

"Но предпринимать какие-то насильственные действия только потому, что человек бездомный, полиция не может", – подчеркнул он.

По его словам, о том, что в доме поселился бездомный, следует информировать муниципалитет, чтобы человеку предоставили социальные услуги.

"Или же закрывать подъезд так, чтобы посторонние не могли войти. В этом случае, если дочь выгнала отца, она должна о нем заботиться. Согласно 3.162 ст. Гражданского кодекса, дети должны уважать родителей и должным образом выполнять свои обязанности", – подчеркнул собеседник.

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