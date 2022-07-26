В Литву идет холодный атмосферный фронт - пойдут дожди

Во вторник днем над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки. До его прихода на большей части территории страны будет очень тепло.

Во вторник днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем будет 23–28 градусов, однако на западе местами будет всего 22 градуса тепла.

В среду ночью во многих районах, в основном на востоке, время от времени будут идти дожди, днем кратковременные осадки, возможно, с грозами. Ночью будет 12–17, днем до 18–23 градусов тепла.

В четверг ночью местами, а днем во многих районах пройдут дожди. Днем возможны грозы. Ночью будет 10–15, днем 19–23 градуса тепла.

В пятницу местами снова пройдет небольшой дождь. Ночью будет 7–12, у моря 13–15, днем 19–23 градуса тепла.

В субботу без особых осадков. Ночью будет 8–13, на Куршской косе 15, днем 19–24 градусов тепла.

По словам синоптиков, нынешние модели прогноза дают неоднозначные результаты, но по большей части прогнозируют, что понемногу будет становиться теплее. Однако сильной жары не обещают.

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