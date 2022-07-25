Президент Литвы после встречи с главой Польши: единство стран необходимо перед лицом войны России

После встречи с руководителем Польши литовский лидер Гитанас Науседа говорит, что надеется на дальнейшее единство стран в сфере обороны и безопасности в условиях продолжающегося вторжения России в Украину.

Как сообщает президентский офис, в понедельник, в начале своего визита в Польшу, Науседа и Анджей Дуда обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, влияние российской войны в Украине на безопасность региона, помощь Украине и вопросы ее восстановления.

Как отмечает президентское ведомство, на встрече Науседа подчеркнул, что тесное сотрудничество Литвы и Польши в сфере безопасности и обороны, координация действий и совместное представление интересов региональной безопасности в международных форматах чрезвычайно важны в нынешнем геополитическом контексте, важно также единство стран в связи с российской агрессией.

"Вместе мы сильнее и защищеннее. Только действуя сообща, мы сможем обеспечить безопасность в наших странах и во всем регионе. Польша – надежный союзник Литвы. Я ценю то, что мы действуем заодно, и уверен, что мы будем оставаться едиными впредь", – сказал глава государства.

По сообщению офиса президента, руководители Литвы и Польши были едины во мнении, что необходимо продолжать военную помощь Украине, ведь именно вооружение украинцев решит исход войны.

Президенты также обсудили вопросы восстановления украинских городов и инфраструктуры, разрушенных российской армией. По словам главы государства, и Литва, и Польша будут активно участвовать в процессе восстановления и сотрудничать в реализации проектов.

Визит президента продолжится и во вторник.

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