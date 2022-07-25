Российский историк: автономия православных Литвы позволила бы открыто говорить о войне

Автономия Православной Церкви в Литве от Московского Патриархата позволила бы ее руководству заявлять более четкую и громкую позицию с осуждением войны России в Украине, говорит российский оппозиционер Андрей Зубов.

Историк и вице-председатель либеральной Партии народной свободы ПАРНАС, посетивший Вильнюс в понедельник, напомнил, что таким статусом автономии, к которому сейчас стремится Православная Церковь в Литве, в настоящее время пользуются Православные Церкви Латвии, Эстонии и Молдавии, когда сохраняются отношения с Московским Патриархатом, но церковь действует больше по принципу партнерства и «патриарх не может приказывать здесь».

"Епископы автономной церкви, они участвует в жизни, соборах Русской церкви. И очень важно, что они будут доносить эти идеи, скажем, антивоенные, европейские идеи до остальных епископов Русской церкви. Но во внутренней жизни, в назначении их клириков, создании епархий, рукоположении новых епископов они совершенно независимы. Я думаю, что это – правильный путь", - сказал журналистам оппозиционер в Вильнюсе.

Встречу с российским оппозиционером, который живет в Москве, организовала Православная церковь в Литве.

Ожидает усиления влияния на россиян

По словам Зубова, "хотя в отличие от Латвии или Эстонии, Православная Церковь в Литве невелика (...), тем не менее она тоже должна иметь тот же самый автономный статус".

"Очень хорошо, что это будет именно автономный статус, чтобы Церковь продолжала влиять на общие настроения России. Это будет тот маленький вклад, который Православная Церковь в Литве внесёт в дело разворота России по немецкому сценарию".

Часть литовского православного духовенства просит Константинопольского Патриарха разрешить православным в Литве восстановить свое каноническое подчинение Константинопольскому Патриархату. Сейчас они подчиняются Московскому Патриархату, Патриарх которого Кирилл открыто поддерживает войну России в Украине.

В связи с конфликтом со священнослужителями, которые в настоящее время отстранены от должностей, Виленская и Литовская епархия обратилась к Московскому Патриархату с просьбой предоставить ей статус Самоуправляемой Церкви. О результатах переговоров представители церкви обещают сообщить в ближайшие дни.

Зубов говорит, что не поддерживает позицию отколовшихся священников, называя это "мятежом", потому что священники не подчинились митрополиту Виленскому и Литовскому Иннокентию, хотя он четко выразил свою позицию против российской агрессии в Украине, противореча тем самым позиции Патриарха Московского Кирилла.

"Дело в том, что церкви имеет смысл отделиться от епископа, если епископ еретик, если он учит чему-то противному духу христианскому. Ничего подобного здесь нет: епископ не только не еретик, но он и в богословии последователь православия, Константинополь к нему претензий никаких не имеет. И в политическом плане он вполне адекватный, я бы сказал, европейским ценностям человека", - отметил политик.

Некоторые эксперты говорят, что новый статус для Православной Церкви в Литве не гарантирует реальную самостоятельность и будет лишь символическим.

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