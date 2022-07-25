В последний путь проводили литовского актера Витаутаса Паукште

В Вильнюсе, на Антакальнисском кладбище, на пригорке деятелей искусства похоронили прах известного литовского актера театра и кино Витаутаса Паукште, скончавшегося 21 июля.

Витаутас Паукште в 1957 г. окончил театральный факультет Литовской консерватории. Несколько лет играл в Мариямпольском драматическом театре.

С 1963 года был актером Клайпедского драматического театра.

С 1968 года работал в кино. Снялся в 59 фильмах.

Был награжден Рыцарским крестом ордена Гедиминаса, правительственной премией искусства, литовской национальной премией, золотым сценическим крестом, Большим командорским крестом ордена За заслуги перед Литвой и Золотым журавлем.

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В биографии Паукште – 130 ролей в театре и 70 в кино.

Самые значительные: Карфункель ("Часовщик и курица", И.Кочерга), профессор Пасликас (К.Сая, "Полиглот. Абстинент"), Миндаугас (Ю. Марцинкявичюс "Миндаугас"), Агриппа (У.Шекспир, "Кориолан"), повар (Б. Брехт "Мамаша Кураж"), Мажвидас (Ю.Марцинкявичюс "Мажвидас"), Андрюшенька (В.Мережко "Ночные игры"), Сократ (С.Цанев "Последняя ночь Сократа"), Авгий (Фридрих Дюрренматт, "Геркулес и Авгиевы конюшни"), Король Лир (У.Шекспир, "Король Лир"), Гамлет ("Мой Гамлет" по У.Шекспиру); в кино – Цезарис (Да будет жизнь!), Банис ("Чертово семя).

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