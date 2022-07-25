Выясняются обстоятельства трагедии: утонул белорус, который не послушал спасателей

В Швянтои в минувшее воскресенье гражданин Беларуси был недоволен тем, что спасатели попросили его выйти из воды. Когда спасатели ушли, мужчина снова оказался в воде, нырнул, больше его на поверхности воды никто не видел, пишет Vakarų ekspresas.

Это несчастье произошло в воскресенье в 14.55 ч., недалеко от спасательной станции. Тело 58-летнего мужчины вытащили из воды.

В воскресенье на всех пляжах Литвы видел красный флаг, запрещающий купание.

По словам главы спасателей Йонаса Пирожникаса, перед несчастьем белоруса попросили выйти из воды.

"Красный флаг, волны 4 балла, течение несет в море. Подъехал спасатель, предупредил мужчину, сказал - купаться нельзя. Тот спросил - почему не висит черный флаг. Ему объяснили, что в Литве с 2004 года изменился порядок и запрещающий купание флаг - красный. Спасатель поехал дальше, чтобы предупредить других отдыхающих, а мужчина вернулся в воду, нырнул и пропал", – рассказал спасатель.

По словам Пирожникаса, минувшие выходные для спасателей были "черными"

"Мы работали в поте лица. Волосы дыбом встают от безответственности людей. Мы в одиночку не справлялись, вызывали полицию. Мать вытащенного на берег русскоязычного подростка напала на нас, стала ругать за то, что мы его не отпускаем. На пляже было немало пьяных, посылавших спасателей на три буквы. Я работаю много лет и до сих пор не могу понять, что в голове у таких людей. Если тебя предупреждают, какого черта ты идешь в море. Потом получаем такой результат", – удивлялся спасатель.

Всего в выходные тонули 12 человек. Один утонул, трое оказались в больнице, остальные отделались легким испугом.

Утонувший белорус - первая жертва на пляжах, за которыми присматривают палангские спасатели.

Vakarų ekspresas сообщал, что в субботу в Гируляй тонули трое белорусов. Двоих мужчин спасли, третий (42-летний) пропал. В понедельник его тело еще не было найден. Это первый человек, утонувший на охраняемых спасателями пляжах в Клайпеде.

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