Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

Несущие дежурство в странах Балтии истребители НАТО на минувшей неделе дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие над Балтийским морем российские самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.

В минувший понедельник истребители воздушной полиции НАТО распознали российский истребитель Су-24, летевший из Калининградской области и возвращавшийся в нее.

Минобороны указывает, что самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Во вторник истребители воздушной полиции НАТО зафиксировали российский транспортный самолет Ил-76, летевший из Калининградской области на материковую часть России. Самолет летал без радиолокационного ответчика, без плана полета, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

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