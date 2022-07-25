В Вильнюсе и Шяуляй около многоквартирных домов обнаружены тела мужчин

В Вильнюсе и Шяуляй около многоквартирных домов обнаружены тела мужчин.

По предварительным данным, 24 июля, в 5 ч., в Вильнюсе, на ул. Шилтнамю, в Вильнюсской больнице скончался мужчина (1934 г.р.), которого в 2.30 ч., нашли около многоквартирного дома в Вильнюсе, на ул. Месиню с многочисленными травмами. Подозревают, что мужчина выпал из окна на втором этаже дома. Ведется расследование.

В 23.40 ч. того же дня, во дворе дома на ул. Гумбинес, было обнаружено тело мужчины 45-55 лет без внешних следов насилия, подозревают, что он выпал из окна на втором этаже. Ведется расследование.

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