Возобновлен процесс банкротства Inter RAO Lietuva

Вильнюсский окружной суд отменил решение о приостановке внесудебного производства по делу о банкротстве Inter RAO Lietuva, поставщика электроэнергии, подконтрольного российскому энергетическому гиганту "Интер РАО". При этом продлевается срок предъявления требований кредиторами.

Суд принял решение 22 июля после того, как кредитор компании - поставщик и производитель энергии Alpiq, работающий в Швейцарии и Германии, отказал в удовлетворении ранее поданного ходатайства об отмене решения собрания кредиторов Inter RAO Lietuva, принятого 30 июня. Об этом сообщает Inter RAO Lietuva через Варшавскую фондовую биржу.

Согласно сообщению биржи, кредиторы могут предъявить требования к компании-банкроту до 11 августа.

Кредиторы Inter RAO Lietuva 30 июня приняли решение инициировать внесудебное банкротство компании и кредиторам было поручено предъявить свои требования до 1 августа.

Банкротство компании было инициировано после того, как в середине марта Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы ограничила возможность Inter RAO Lietuva осуществлять банковские операции, а в мае из-за связей компании с президентом России Владимиром Путиным были заморожены не только ее средства, но и акции.

22 мая страны Балтии приостановили торговлю российской электроэнергией, поставляемой Inter RAO Lietuva. Это было сделано после того, как 20 мая биржевым оператором Nord Pool было принято решение о приостановке торговых операций.

Кроме того, с 1 июня операторы Балтийской системы электропередачи отказались от услуг балансировки системы, предоставляемых Inter RAO Lietuva.

В конце июня Государственный совет по регулированию энергетики отозвал лицензии на экспорт, импорт и независимого поставщика электроэнергии у Inter RAO Lietuva.

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