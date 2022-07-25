Ведущие - Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00
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Прошло пять месяцев с момента нападения России на Украину. О том, как украинцы из разных уголков своей страны переживают и относятся к происходящему, в какой помощи нуждаются, как поддерживают и общаются друг с другом, говорим с гостем студии Ольгой Танцюрой, автором и ведущей обучающих программ и тренингов по эффективной коммуникации, режиссером-постановщиком из Украины.
Ведущие - Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!