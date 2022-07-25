За полгода депутаты Сема Литвы потратили почти 900 тысяч евро

Депутаты Сейма Литвы израсходовали в первом полугодии этого года более 894 тысяч. евро, выделяемых на парламентскую деятельность.

Традиционно члены Сейма выделяют самые большие суммы на эксплуатацию автомобиля, на оплату услуг общественной информации, примерно половина из них использовала лимит средств по максимуму.

Всего за январь-июнь текущего года один член Сейма смог потратить на парламентскую деятельность 7,9 тыс. евро.

Согласно отчету, опубликованному Комиссией по этике и процедурам, более 7 тыс. еро на парламентскую деятельность потратили более 70 членов Сейма, а почти тридцать - более 6 тыс. евро.

Премьер-министр Ингрида Шимоните и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис не использовали ни цента из этих средств.

Министр внутренних дел Агне Билотайте использовала 218 евро, почти половина этой суммы пришлась на услуги связи, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен – 1,6 тысячи. евро, из которых 930 евро предназначались для оплаты аренды автомобиля для экскурсии в Сейм.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене использовала 1,2 тыс. евро, из которых почти 600 евро – на сувениры Сейма.

Всего в прошлом году члены Сейма потратили на парламентскую деятельность 1,676 млн евро.

Членам Сейма ежемесячно выделяется сумма в размере 0,8 среднемесячной заработной платы на расходы, связанные с их депутатской деятельностью: аренда помещения, компьютерная техника, услуги связи, транспортные расходы, эксплуатация автомобиля, сувениры, услуги СМИ и тому подобное.

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