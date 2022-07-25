За 6 месяцев этого года больше 10 000 белорусов получили вид на жительство в Литве

За 6 месяцев этого года 10 116 белорусов и 1687 россиян получили временный вид на жительство в Литве, сообщает LRT.

По данным Департамента миграции, за 6 месяцев 2022 года временный вид на жительство в Литве получили 10 116 граждан Беларуси и 1687 граждан России. Пока, по данным LRT, вид на жительство не дали троим подавшим заявку иностранцам – двоим белорусам и одному россиянину.

По данным на 14 июля, еще чуть больше 4400 белорусов и почти 1100 россиян ждут ответа на поданные заявки.

Департамент миграции отмечает, что рассмотрение заявки занимает 4 месяца, в спешном порядке – два месяца.

Это значит, что часть заявителей обратилась за видом на жительство еще в прошлом году.

Если считать подавших заявки белорусов и россиян, то с 1 января до 30 июля их в Литве было соответственно 10 487 и 2280 человек.

Напомним, что после президентских выборов 2020 г. в Беларуси прошла волна протестов.

Александр Лукашенко, управляющий страной с 1994 года, заявил, что победил на выборах в шестой раз, однако оппозиция и западная демократия считают результаты выборов сфальсифицированными. Из-за репрессий часть несогласных с властью белорусов покинула свою страну.

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