"Непомерная жестокость и военные преступления агрессора": первая леди Литвы посетила Ирпень и Бучу представила проект помощи украинским детям

Находящаяся в Украине первая леди Литвы Диана Науседене посетила подвергшиеся российской агрессии города Ирпень и Бучу. В Буче Д. Науседене почтила память зверски убитых и захороненных в братской могиле мирных жителей города, а также побывала в переехавшей сюда ирпенской больнице.

"Здесь, рядом с Киевом, мы видим сегодня непомерную жестокость и военные преступления агрессора – разрушенный ракетами и артиллерией Ирпень, убитых мирных жителей в Буче. В то же время мы видим большой героизм украинцев и их желание восстановить свои города, жизни и создавать будущее", - сказала первая леди Литвы.

Сопровождавшие Д. Науседене мэры Ирпеня и Бучи поблагодарили Литву за постоянную дипломатическую, военную и гуманитарную помощь Украине, сообщает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.

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Позже сегодня первая леди Литвы Д. Науседене в Киеве примет участие во Второй конференции первых леди "Украина и мир: будущее, которое мы (вос)создаем. Вместе", организованной супругой Президента Украины Еленой Зеленской.

Д. Науседене вместе с Е. Зеленской и первой леди Латвии Андрой Левите обратятся из студии в Киеве к супругам глав государств, главам ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения, известным ученым, музыкантам, актерам, спортсменам и расскажут об опыте Литвы по интеграции украинских детей в систему образования и обучения нашей страны.

Супруга президента также представит международному сообществу первый в мире Украинский центр, который открыл свои двери в Вильнюсе в июне по инициативе Д. Науседене и Е. Зеленской.

Вместе с первой леди Литвы в конференции примут участие супруги глав государств США, Канады, Польши, Германии, Франции, Бельгии, Турции, Латвии, Сербии, Исландии, руководители ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения, известные ученые, историки, музыканты, актеры, спортсмены.

Рассказала международному сообществу о помощи Литвы украинским детям и первом в мире Украинском центре

Находящаяся в Киеве Диана Науседене на Конференции первых леди "Украина и мир: Будущее, которое мы (вос)создаем. Вместе" рассказала о литовском опыте интеграции украинских детей в систему образования и обучения нашей страны и о первом в мире Украинском центре, который открыл свои двери в Вильнюсе в июне по ее инициативе и по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Выступая с основным докладом на сессии "Спасем детство", первая леди Литвы подчеркнула, что война России в Украине идет не только за территорию. Агрессор стремится уничтожить идентичность украинской нации, разбить семьи, вытеснить население в эмиграцию, насильственно ассимилировать его и отнять у него будущее, поэтому бомбы и ракеты падают на театры, университеты, школы, сообщает Группа по вопросам коммуникации президентуры.

"Каждый ребенок Украины – это самое большое богатство Украины и будущее страны, которому сегодня на наших глазах наносится урон и которое уничтожается. Мы просто обязаны защищать принципы гуманизма. Долг каждого порядочного человека - стремиться к благополучию украинских детей так же настойчиво и решительно, как украинцы борются за свою свободу и за свободу всех нас", - сказала Д. Науседене.

Первая леди Литвы подчеркнула, что, в отличие от предыдущих волн беженцев в Европе, абсолютное большинство украинцев хотят вернуться домой и ждут, когда они смогут это сделать. Поэтому страны, принимающие беженцев, должны изменить привычные модели интеграции.

"В условиях, когда Россия яростно нападает на украинский язык, культуру и традиции, а также преступно похищает украинских детей, наш долг — не только оказать гуманитарную помощь жертвам войны, но и помочь украинцам сохранить свою идентичность", - сказала первая леди Литвы международной аудитории, собравшейся в Киеве, Варшаве, Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне.

Д. Науседене представила в Киеве опыт Литвы в обеспечении качественного образования украинских детей, ориентированного и на интеграцию, и на сохранение украинской идентичности.

Большое внимание на конференции было уделено совместной инициативе первых леди Литвы и Украины - Украинскому центру в Вильнюсе, который открыл свои двери в июне в сотрудничестве с Университетом Витаутаса Великого.

Сегодня он стал открытым пространством, превратившись для украинцев в настоящий дом – безопасное постоянное пристанище в чужой стране, в будущем, планируется, он станет Украинским информационно-культурным центром в Литве.

"Мы смотрим еще дальше - мы видим Украинский центр как филиал Украинского института в Литве, который будет не только продолжать свою образовательную и культурную деятельность, но и укреплять культурную дипломатию Украины, помогать Украине на пути к полноправному членству в Европейском союзе", - сказала первая леди Литвы Д. Науседене.

В проводимой по инициативе Елены Зеленской Конференции первых леди "Украина и мир: Будущее, которое мы (вос)создаем. Вместе" принимают участие супруги глав государств Литвы, США, Канады, Польши, Германии, Франции, Бельгии, Турции, Латвии, Сербии, Исландии, руководители ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения, известные ученые, историки, музыканты, актеры, спортсмены.

Участники конференции, собравшиеся в Киеве, Варшаве, Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне, обсуждают последствия войны России в Украине и делятся опытом решения важнейших гуманитарных проблем – убежища для военных беженцев, образования украинских детей, психологической помощи, женского лидерства в разоренной войной стране.

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