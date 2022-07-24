Улица Басанавичяус – едва проходимая: как Паланга встретила выходные

Жаркая погода собрала отдыхающих Паланги у моря, а вечером все отправились на поиски развлечений на знаменитую улицу Басанавичюса. Здесь можно встретить девушек, отмечающих девичник, отдыхающих из Финляндии, приехавших в Палангу на мотоциклах, и знаменитую Виталию Катунските, на концерты которой собираются такие толпы отдыхающих, что улица Басанавичюса становится непроходимой.

Внимание детей больше всего привлекали аниматоры, одетые в костюмы внушительных размеров: тут был и слон, и гигантская панда, и трансформер. Детям очень хотелось с ними сфотографироваться и "дать пять".

Здесь нет недостатка в добродушных, раскрепощенных парочках и уличных музыкантах, а экзотически одетая девушка приковывала к себе взгляды всех прохожих. Публика очень колоритная, а за вечер народу собирается так много, что пройти становится сложно. Около 9-10 вечера на улице Басанавичюса очень многолюдно.

В четверг вечером невозможно пройти мимо самой большой звезды вечера - Виталии Катунските, которая поет в ресторане. Послушать ее останавливалось большое количество прохожих, все делали фото и видео.

Отдыхающие Delfi рассказали, какие развлечения им нравятся в Паланге и каких мест они советуют избегать другим отдыхающим. Правда, не всех впечатлила погода: некоторые прохожие говорили, что могло бы быть и немного прохладнее.

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