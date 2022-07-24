Мужчина удивлен компенсацией цены на электроэнергию: желание уменьшить счет обернулось против него

Предусмотренная государством компенсация цены на электроэнергию, которая должна смягчить резкий рост цен на энергоносители для жителей, стала причиной недовольства некоторых пользователей, поскольку случается и так, что окончательный счет за две часовых зоны будет выше, чем за одну. Представители поставщиков подчеркивают, что не принимали решения о пределах применения компенсаций. Они предлагают не торопиться с заменой счетчиков.

Читатель Викторас (имя изменено, известно редакции) рассказал Delfi, что у него есть несколько объектов с разными тарифами (как однозонными, так и двухзонными), и договор с независимым поставщиком он подписал примерно в одно и то же время. Сейчас видно, что использование дневного и ночного тарифа, посредством которого можно было сэкономить, "крайне бесполезно".

Мужчина объясняет, что одна только электроэнергия ночью стоит ему почти столько же, сколько стандартная электроэнергия в одном часовом поясе (около 24 центов за киловатт-час (кВтч)), а дневная электроэнергия стоит около 30 центов (все цены указаны после компенсации в размере 9 центов, которые применяются к потребителю с июля).

Компания Ignitis сообщила порталу, что размер и условия частичной компенсации, в каких случаях и до какой цены она применяется, определяются правительством, в свою очередь, независимые поставщики электроэнергии не определяют размер частичной компенсации или другие условия.

"В прошлом месяце правительство утвердило порядок частичной компенсации цен на электроэнергию и природный газ. Он предусматривает, что применяемая компенсация не может превышать 9 центов/кВтч (с НДС) и применяется только к той части цены, которая превышает лимит в 24 цента/кВтч (с НДС)", говорит представитель Ignitis Лаура Беганскене.

По ее словам, нижний ценовой предел (24 цента/кВтч) был установлен правительством для всех потребителей электроэнергии, вне зависимости от того, какого поставщика они выбрали и сколько часовых зон прибора учета на конкретном объекте. Те же принципы применяются к потребителям общественного снабжения и независимого снабжения, а также к потребителям гарантированного снабжения.

"Раньше, если вы выбирали независимого поставщика, в соответствии с рыночными условиями того времени, у вас была возможность установить цену ниже 24 центов/кВтч. В настоящее время, учитывая биржевые цены, мы не можем предлагать цены ниже 24 центов/кВтч. Сможем ли мы в будущем предлагать цены ниже 24 центов/кВтч, будет зависеть от ситуации на рынке", - сказала она.

Глава Ассоциации независимых поставщиков электроэнергии Литвы Вилюс Юрайтис также отмечает, что лимиты компенсаций устанавливали не поставщики.

"Если во время объявления модели субсидирования поставщики вдруг изменят планы только для того, чтобы потребители получили максимальные компенсации, на наш взгляд, это будет недобросовестной практикой. Потому что до этого те модели, стоимость дневного и ночного времени определялись исходя из того, сколько стоит электроэнергия", - сказал В. Юрайтис.

"Эта часть "скользкая", если ее можно так назвать (...). Кажется: надо уходить из двух часовых зон и переходить в одну часовую зону", — признает он необходимость улучшения процедуры субсидирования.

Однако он добавляет, что менять счетчики сейчас было бы не самым разумным решением.

"Мы сами говорим потребителям: механизм субсидирования сейчас утвержден только на полгода. Нет необходимости бегать и прыгать из двух часовых зон в одну часовую зону сейчас, потому что, возможно, придется снова сделать это позже.

Если случится так, что с Нового года механизма не останется или его наладят, наверное, до Нового года, то надо решать, что делать", — говорит В. Юрайтис.

Представитель компании Ignitis на вопрос, что можно посоветовать потребителям, напомнила, что государственная компенсация применяется до конца года, поэтому торопиться с заменой счетчика, наверное, нецелесообразно.

"Процедура смены счетчика, в силу технических возможностей, допускается не чаще одного раза в год (а в настоящее время применяется частичная государственная компенсация на полгода)", — отметила она.

Читатель Викторас говорит, что сам счетчик менять не хочет. По его словам, выбирать одну часовую зону для него уже невыгодно, так как цены выросли до такой степени, что лучше остаться с текущим контрактом на две часовых зоны.

В. Юрайтис обращает внимание именно на контракты, подписанные клиентами, - насколько гибкими будут поставщики, чтобы их менять.

"Насколько нам известно, то, что можно увидеть на рынке, это то, что многие люди заключили контракты на длительные сроки с двумя часовыми зонами. Тут, вероятно, вопрос: легко ли можно перейти с этими поставщиками с двух часовых зон на одну", — говорит В. Юрайтис.

По его словам, при этом важно, будут ли субсидии отменены или скорректированы, и не захотят ли потребители снова к двум часовым зонам.

Представитель Ignitis дополнительно рекомендует ограничить ежедневное потребление.

"В случае, если цена будет компенсирована до значения выше 24 центов/кВтч, мы рекомендуем временно, в период применения компенсации, ограничить ежедневное потребление, что уменьшит конечную сумму счета", — сказал представитель компания.

"При этом мы рекомендуем не менять счетчики с двух часовых зон на одну", — подчеркивает она.

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