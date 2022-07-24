Люди заполонили столичные озера: спасались от жары как могли

С возвращением жары вильнюсцы не стали сидеть дома: кажется, те, кто не уехал из города на выходные, старались поместиться на местных пляжах.

Уже стало традицией, что пляж вильнюсских зеленых озер становится многолюдным, как только становится теплее. Здесь одни загорают или купаются, другие развлекаются в специально отведенных местах – кто-то что-то печет, кто-то занимается на тренажерах или играет в волейбол, а третьи заглядывают, чтобы полакомиться едой, продаваемой на месте.

18 июля в Вильнюсском районе были проведены микробиологические тесты качества воды, в ходе которых было установлено, что только в одном из столичных мест для купания – пруду Науджяй – кишечные энтерококки превышают предельно допустимые значения, поэтому купание здесь не рекомендуется. Возобновление тестирования ожидается на следующей неделе.

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