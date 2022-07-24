Нововведение для покупающих рецептурные лекарства: это может побудить выбирать препараты иначе

С середины этого месяца рецептурные препараты и компенсируемые медицинские средства можно будет приобрести не только в обычных аптеках, но и онлайн через систему e.sveikata.

Отныне каждый житель страны, у которого есть рецепт на лекарства или медицинские средства, сможет на одном экране увидеть цены всех подключенных аптек и выбрать наиболее выгодный вариант.

В Европе Литва является лишь одной из пяти стран, внедривших подобные системы.

Что особенного в этом нововведении, не будет ли оно еще больше обременять и без того часто подвисающую систему e.sveikata? Об этом министра здравоохранения Арунаса Дулькиса спросил ведущий передачи LNK А. Мазетис.

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По словам министра, отныне люди, покупающие рецептурные лекарства онлайн, будут меньше зависеть от рекламы и будут выбирать их не по цвету коробки, а по действующему веществу, в чем и состоит ​​цель.

А. Дулкис в эфире передачи сказал, что необходимость подобной услуги обсуждается давно.

"Если не ошибаюсь, еще в 2019 году парламент предусмотрел такую ​​возможность в Законе о фармацевтике, но технические и ИТ-решения еще не были приняты, потому что это достаточно сложно", — пояснил министр.

По его словам, были всевозможные соображения, как может происходить такая дистанционная продажа рецептурных лекарств, и предлагалось это делать через отдельные сайты.

"Было принято решение делать это через e.sveikata - безопасным, удобным способом - это тоже очень хорошо с точки зрения конкуренции, потому что человек в этой системе не видит рекламы аптечных сетей. Он просто видит возможность выбирать препарат не по названию, а по действующему веществу. Кроме того, клиент может получить консультацию и доставку на дом", - отметил преимущества А. Дулькис.

"Это и безопасно, и удобно. Это будущее — все услуги переходят на дистанционное управление. Они дадут возможность участвовать в этом рынке тем игрокам, которые не имеют собственной аптечной сети или не имеют крупной сети", - добавил он.

Министр не считает, что возможность приобретения рецептурных препаратов в аптеках упростит их приобретение и одновременно увеличит злоупотребление лекарствами. Просто люди, видя только действующее вещество, будут выбирать лекарства более осознанно, не поддаваясь влиянию фармацевтической рекламы.

А еще врачи постоянно жалуются, что система e.sveikata, через которую будут проходить дистанционные продажи лекарств, постоянно зависает. Ведущий спросил, не ухудшит ли это работу и без того не очень хорошо функционирующей системы?

"E.sveikata получила много обновлений за последние 2 года. Хочу обратить ваше внимание на то, что система прошла проверку на массовую регистрацию на вакцинацию, прошла массовое получение сертификатов о прививках - европейских и национальных. Таким образом, она была значительно улучшена и выдержала сильные наплывы пользователей.

Ее использование увеличилось. Это также выявило дополнительные проблемы, но помогло ответственным за функционал соответствующим образом систему улучшить", - сказал А. Дулькис.

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