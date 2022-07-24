Жара отступит, но ненадолго: после дождливого и ветреного воскресенья – волна тепла

В воскресенье над страной пройдет атмосферный фронт. Практически по всей стране пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Будет дуть сильный и прохладный западный, северо-западный ветер, местами возможны порывы до 15-17 м/с. Днем температура воздуха будет колебаться от 19 градусов на Куршской косе до 24 градусов на юго-западе и в центральной части Литвы.

Зона повышенного давления усилится в ночь на понедельник. Облака пропадут, небо прояснится. Сильных осадков не прогнозируется. Будет дуть умеренный западный ветер.

К утру температура воздуха опустится до 12-17 градусов тепла. Холоднее всего будет на южной окраине страны и в Жемайтии, теплее – у моря.

В понедельник будет малооблачно. Вероятность дождя останется низкой. Западный ветер останется спокойным. Днем температура воздуха поднимется до 22-27 градусов тепла.

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