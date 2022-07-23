Мест в общежитиях на всех не хватит: студентам советуют искать жилье уже сейчас

После окончания учебного года у выпускников нет времени на каникулы. Практически сразу после вступительных экзаменов следует поступление на выбранные программы в высшие учебные заведения, потом - головная боль: где жить? Образовательные учреждения утверждают, что не могут принять всех желающих, а эксперт по недвижимости предупреждает, что те, кто ждет до последней минуты, может остаться ни с чем.

Цены на общежития варьируются, и мест может не хватить

Цена проживания одного человека в общежитии обычно зависит от его расположения, состояния помещений и комфортности проживания. В связи с ростом цен на услуги и энергоресурсы в стране цены на аренду общежитий в этом году остаются на уровне прошлого года, но есть и исключения. Например, немного выросли цены в общежитии Вильнюсской художественной академии (ВХА) на 157 мест.

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"К сожалению, из-за роста цен на энергоносители и увеличения затрат мы были вынуждены увеличить и наши цены. Правда, мы делаем это чутко, чтобы как можно меньше влиять на благосостояние студентов, поэтому с июля стоимость проживания в общежитии выросла на 15 процентов", — говорит Ева Сипавичюте, руководитель общежития ВХА.

По ее словам, меньше всего платят студенты общежития, проживающие в четырехместных комнатах - 80 евро в месяц, трехместных - 88 евро, двухместных - 92 евро. Руководитель не скрывает, что потребность студентов в общежитии - выше имеющихся возможностей для расселения, поэтому она отдает предпочтение "студентам из необеспеченных, многодетных семей с одним родителем или уровень работоспособности которых 50 и ниже процентов".

Цены на общежития Vilnius TECH в настоящее время колеблются от 80 до 210 евро. Здесь можно найти одноместные, двухместные, трехместные и даже семейные номера. По словам главы отдела обслуживания университета Альгирдаса Бендикаса, цены на услуги, предоставляемые общежитиями, будут зависеть от имеющихся на рынке коммунальных услуг, так как общежития обеспечивают себя за счет средств, собранных с их жильцов.

"Ежегодно общежития VILNIUS TECH принимают около 500-600 новых студентов. Трудно предсказать, получат ли места те, кто хочет жить в общежитиях, потому что это будет зависеть от количества студентов, которые поступили и хотят жить в общежитиях", - говорит А. Бендикас.

Руководитель проектов общественных коммуникаций Вильнюсского университета Людмила Янушкевичене уверяет, что цены на общежития в этом году не вырастут, и в настоящее время они составляют от 44 до 174 евро в месяц в зависимости от количества комнат и количества проживающих. По ее словам, в общежитиях ВУ могут разместиться в общей сложности 5,5 тыс. студентов. В прошлом году 95% первокурсников, подавших заявки осенью, получили места, а вот сколько студентов будет принято в этом году, можно будет увидеть только в сентябре.

Пресс-секретарь КТУ Мантас Лапинскас также заявил, что в настоящее время планов повышения платы нет. Цены здесь колеблются от 60 евро до почти 154 евро, в зависимости от расположения общежития, размера комнаты и количества человек в комнате.

"Исходя из среднего за 5 лет количества студентов и количества мест в общежитиях КТУ, наш университет может принять 31 процент. поступивших студентов - на данный момент у нас 2569 мест. Учитывая, что в летний период часть студентов выезжает после окончания учебы, занятость в этот период ниже – по статистике за 3 года занятость в июле-августе колеблется в районе 70%. За исследуемый период заполняемость общежитий колеблется от 92 до 96%", - комментирует М. Лапинскас.

Стоимость комнаты в общежитии Университета Витаутаса Великого в зависимости от типа комнаты и общежития составляет от 60 до 180 евро на человека в месяц.

"У нас более 1500 мест в общежитиях, мы можем удовлетворить около 95% заявок на размещение", — говорит проректор по учебной работе доктор С. Симона Пилкене.

Не нужно ждать до последней минуты для поиска жилья

После ознакомления с ценами и условиями общежитий у первокурсников часто возникает вопрос: сколько будет стоить проживание в квартире? По словам Марюса Чюлады, руководителя офиса агентства недвижимости Ober-Haus в Старом городе, рынок аренды носит сезонный характер, и осень обычно является временем скачков цен, но в этом году все может быть по-другому.

"Трудно сказать, как будет в этом году, потому что цены уже выросли. Сейчас середина лета, у нас небольшое затишье на рынке, но на фоне войны еще работает этот белорусский и украинский элемент, они активны уже 4 месяца и мы стали меньше ощущать эту сезонность. При этом сокращается и количество студентов — снизился и студенческий осенний всплеск спроса", — говорит специалист по недвижимости.

Как видно из года в год, в основном студенты ищут жилье поближе к учебным заведениям. По словам М. Чюлады, если студенты хотят жить в центре Вильнюса, в двухкомнатной квартире, они могут платить от пятисот до восьмисот евро - надо смотреть по возможностям. В спальных районах арендная плата не всегда ниже.

"В спальных районах, вдали от центра города, сложно представить 2-комнатную квартиру без каких-то 400-500 евро, даже простую, в многоквартирном доме. А если она лучше оборудована или новее постройка, то и 700 и 800 евро. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 15-20%, - комментирует М. Чюлада, - не знаю, вырастут ли цены, скорее всего, просто предложений станет меньше, и т.п. А это предполагает какое-то повышение цен. Опять же, следует понимать и того же владельца. Если он, например, объявляет, что хочет сдавать, называет цену, и тут же находится 7-8 желающих, то он, наверное, чешет затылок и поднимает цену".

По словам специалиста по недвижимости, аналогичная ситуация и в других крупных городах. Например, рынок аренды в Каунасе более мелкий, там сдается меньше объектов, чем в Вильнюсе, но и цены на 10-15% ниже.

"Не могу сказать, что в Каунасе сложнее арендовать. Так же сложно, как и в Вильнюсе. Но в Каунасе есть своя специфика: меньше новостроек, город устроен совсем по-другому, больше коливинг-проектов. В Вильнюсе один большой, кажется, с осени начнет работать. Это окажет определенное влияние на рынок", – объясняет ситуацию М. Чюлада.

По его словам, такой вариант — не самая плохая идея, ведь за студента уже все решено, ему не нужно заботиться о чем-то, но и жить в таком жилье недешево.

Руководитель офиса агентства недвижимости Ober-Haus в Старом городе предлагает первокурсникам не откладывать поиски жилья на последний день и воспользоваться помощью родителей.

"Люди по-прежнему хотят наслаждаться летом, но и откладывать тоже нельзя. Не откладывайте на последний день, ищите не в конце августа, а сейчас. Иными словами, те, кто ждет до последней минуты, обязательно выберут либо худшие варианты, либо вообще выбора не будет. Еще один совет — использовать родителей в качестве поручителей для хозяина. Если в процессе аренды участвуют родители, то обычно снять квартиру гораздо проще, договорившись о необходимых условиях.

Стоит иметь в виду, что этот сезон снова обещает быть рекордно дорогим, поэтому коммунальные платежи также будут очень важным фактором", – делится советом М. Чюлада.

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