Первая леди Литвы прибыла в Украину: посетит Бучу и Ирпень

Первая леди Литвы Диана Науседене прибыла в Киев, где в субботу примет участие во второй конференции первых леди "Украина и мир: Будущее, которое мы (вос)создаем. Вместе", организованной Еленой Зеленской, супругой президента Украины. Она посетит Бучу и Ирпень.

"Для меня очень важно лично приехать в Киев, встретиться с Е. Зеленской и еще раз выразить от имени всей Литвы свое глубокое уважение и восхищение тем, что она делает лично и что делает весь героический украинский народ. Долг нас, друзей Украины, помочь выдержать ужасы войны и восстановить страну - сделать еще более красивой и сильной", - сказала первая леди Литвы в Киеве.

Д. Науседене вместе с Е. Зеленской и первой леди Латвии Андрой Левите обратятся к супругам глав государств, руководителям ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, известным ученым, музыкантам, актерам, спортсменам из студии в Киеве.

Д. Науседене выступит с программной речью на сессии "Сохраним детство" и расскажет об опыте Литвы по включению украинских детей в систему образования нашей страны, а также представит международному сообществу первый украинский центр, открывшейся в июне по инициативе Д. Науседене и О. Зеленской в ​​Вильнюсе.

"Агрессия России в Украине — это война не только за занятую территорию. Это война против права государства на самоопределение. Это война против национальной идентичности. Российские ракетные удары нацелены не на солдат, а на жилые кварталы. Театры. Университеты. Школы. Потому что это война против будущего Украины. Каждый украинский ребенок – это самое большое достояние Украины и будущее страны, которое сегодня пытаются разрушить. Поэтому наш долг, друзей Украины, стремиться к благополучию своих детей так же настойчиво и решительно, как украинцы борются за свою свободу и за свободу всех нас", — сказала Д. Науседене.

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