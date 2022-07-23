Коронавирус продолжает мутировать: реальное число заражений в Литве может быть в 5-10 раз выше

Коронавирус продолжает мутировать, и Европу накрывает новая волна заболевших. Вирусолог, профессор Саулюс Чаплинскас говорит, что реальное дневное число заражений в настоящее время может быть в 5-10 раз выше, чем регистрируется.

1307 — это максимальное суточное число случаев COVID-19, зафиксированное этим летом.

"Сейчас у нас есть то, что мы называем "феноменом вторника" — в выходные число случаев всегда меньше, и скачок мы обычно наблюдаем во вторник. Реальное число инфицированных может быть в 5-10 раз выше, чем прогнозирует ВОЗ", - сказал LNK во вторник С. Чаплинскас.

По его словам, это может быть связано с тем, что некоторые люди чувствуют симптомы болезни, но не обращаются за медицинской помощью. Однако смертность от коронавируса значительно снизилась.

"Это означает, что в настоящее время у нас гораздо меньший процент тяжелобольных людей. Новый подвид омикрона выделяется тем, что с одной стороны он в 4 раза более устойчив к существующим вакцинам, поэтому распространяется гораздо быстрее, а также гораздо быстрее распространяется и за счет других свойств - он менее сезонный, как мы видим, он распространяется летом, но вызывает гораздо более легкое клиническое течение болезни", - сказал вирусолог.

Однако С. Чаплинскас обратил внимание на предупреждение ВОЗ о том, что осенью нас ожидает сложный сезон, потому что будет много заболевших.

"Лето есть лето — мы все должны наслаждаться летом, наслаждаться отпуском и сохранять как можно больше здоровья и энергии на осень", — сказал вирусолог, говоря об отношении людей к COVID-19 сейчас.

Однако он отметил, что также обратил внимание министра здравоохранения на нюансы просвещения населения о COVID-19.

"От паники к профилактике и разговорам о том, что не надо что-то закрывать, что мы все можем серьезно заболеть, чтобы избежать смерти, нет — нужно говорить о том, как защитить себя.

Мы знаем, что во избежание заболеваний, передающихся половым путем, следует использовать презервативы в качестве защиты. Чтобы не получить какое-то отравление, которое может передаваться через рот от грязных рук, мы, наверное, не тянем грязные руки в рот, мы знаем, что нужно мыть руки. Здесь точно так же: чтобы не заразиться, нужно носить медицинскую маску в непроветриваемых закрытых помещениях или в транспорте", — пояснил С. Чаплинскас.

По словам вирусолога, еще один важный акцент — вентиляция помещений.

"Сейчас это сделать проще, зимой будет сложнее. Значит, нужно к этому готовиться", — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, необходимо дополнительно просвещать людей, чтобы они понимали, что, если болеют, не нужно ходить в гости, на вечеринки или на работу.

"Уже исследованиями четко доказано, что если человек вообще не привит или не получит первый бустер — третью прививку, то вероятность того, что он заболеет, выше в пять раз. В 7,5 раз больше шансов попасть в реанимацию и в 14 раз больше шансов умереть. Хочу подытожить: вакцина не панацея, но явно помогает даже в этом случае", - подчеркнул С. Чаплинскас.

По поводу дополнительной четвертой дозы вакцины, по словам профессора, людям с иммунодефицитом, а также пожилому населению следует обратиться к врачу уже сегодня.

"Остальные могут подождать, чтобы увидеть, насколько более четкими станут рекомендации к осени, но вполне вероятно, что для них также будет разумно вакцинироваться позже. Пока подождем", — добавил С. Чаплинскас.

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