Глава МИД Литвы: Россия обязана разблокировать украинские порты без дополнительных условий

Россия должна выполнить решение о разблокировании украинских портов без каких-либо дополнительных условий, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после того, как Москва и Киев подписали соответствующее соглашение в Турции в пятницу.

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали отдельные, но идентичные соглашения с официальными лицами Организации Объединенных Наций и Турции о возобновлении судоходных маршрутов по Черному морю.

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Ими определено, как будет осуществляться вывоз зерна, которое на несколько месяцев застряло в украинских портах из-за российской блокады.

В сообщении МИД Литвы Ландсбергис утверждает, что положительно оценивает соглашение и приветствует усилия главы ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и их команд прекратить блокаду черноморских портов Украины, прежде всего Одессы.

"С начала агрессии России против Украины Литва последовательно повторяла, что возвращение украинского зерна в глобальную цепочку поставок продовольствия необходимо для решения кризиса продовольственной безопасности, а разблокировка черноморских портов — единственное устойчивое решение, — сказал Ландсбергис для пресс-релиза. - Сейчас самое главное — добиться, чтобы Россия выполняла это соглашение без дополнительных условий или помех".

По информации министерства, соглашения предусматривают транспортировку зерна из украинских портов по безопасным коридорам, условия досмотра грузов, а также принципы работы Единого центра контроля, предназначенного для обеспечения содержания этого соглашения.

По данным министерства, Украина не смогла вывезти 20-25 млн тонн зерна прошлогоднего урожая после того, как Россия начала военные действия. Разблокировка украинских портов также необходима для подготовки к хранению и экспорту урожая этого года.

Одесский порт специально приспособлен для вывоза зерна в больших объемах, поэтому обеспечение разблокировки украинских морских портов для вывоза сельхозпродукции было необходимо, чтобы не допустить глобального кризиса продовольственной безопасности, последствия которого самым тяжелым образом сказались бы на развивающихся странах и особенно на Африканском континенте.

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