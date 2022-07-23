"Литовские железные дороги" возобновили транзит части грузов в Калининград

Принадлежащая "Литовским железным дорогам" (ЛЖД) компания грузоперевозок LTG Cargo в пятницу возобновила остановленный с середины июня транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, как предусматривает обнародованное Еврокомиссией (ЕК) руководство. В пятницу предприятие информировало об этом клиентов.

"Согласно соответствующему регламенту Совета Европейского союза и руководству ЕК, а также толкованиям компетентных органов, в соответствии с условиями усиления контроля транзитных товаров, предусмотренными в руководстве ЕК, LTG Cargo возобновит такие перевозки с сегодняшнего дня, т.е. 22 июля. Они будут осуществляться с соблюдением условий усиления контроля транзитных товаров, предусмотренных в руководстве ЕК", - говорится в сообщении.

Транзит товаров, запрещенных санкциями, будет разрешен только в том случае, если они необходимы, не считаются необычным потоком или моделью торговли и не обходят ограничения.

Согласно сообщению, объем грузоперевозок должен будет соответствовать среднему объему перевозок грузов по железной дороге за три года - с января 2019 года по конец декабря 2021 года. Средние значения будут рассчитаны для каждого кода товара отдельно, и заявки будут отклоняться, если их объем достигнет среднегодовых значений.

Перевозка указанных в руководстве предметов роскоши транзитом не будет возобновлена ​​до отдельного разъяснения, отмечают "Литовские железные дороги".

Товары, ранее перевозившиеся грузовыми автомобилями, не будут учитываться при расчете среднего показателя перевозок.

После того, как 13 июля Еврокомиссия выпустила руководство, разрешающее России перевозить подсанкционные товары в Калининградскую область и из нее через Литву только для нужд этого эксклава и только по железной дороге, правительственная комиссия по координации международных санкций, собравшаяся во вторник, сформулировала Министерству транспорта, Таможенному департаменту и "Литовским железным дорогам" рекомендации, как следует контролировать транзит этих товаров.

Литва прекратила транзит некоторых российских товаров в Калининград после того, как в середине июня вступили в силу санкции Евросоюза из-за вторжения Москвы в Украину, и указала, что сделала это на основании предыдущего толкования санкций ЕС, запрещающего транзит.

17 июня вступил в силу запрет на ввоз на территорию ЕС российской стали и черных металлов, 10 июля – цемента, алкоголя, изделий из древесины, стекла, алюминия, бумажных изделий, гипса, судовых деталей. С 10 августа вступит в силу запрет на транспортировку угля и другого твердого ископаемого топлива, а с 5 декабря — на российскую нефть и нефтепродукты.

Компания ЛЖД сообщает, что в прошлом году перевезла транзитом в Калининград и обратно около 11,5 млн тонн грузов, из которых почти 2 млн тонн - из Калининграда в Россию. Больше всего перевезено продукции пищевой промышленности (1,3 млн тонн), остальные виды грузов перевезены в небольших объемах.

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