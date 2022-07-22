Анушаускас поздравил нового министра обороны Эстонии и обсудил укрепление безопасности и обороны региона

Министр охраны края Арвидас Анушаускас в четверг дистанционно познакомился с новоназначенным министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, поздравил его с новой должностью и обсудил с ним актуальные двусторонние и многосторонние вопросы сотрудничества. Министры обсудили также совместные усилия по укреплению безопасности и обороны региона.

"Вместе с Эстонией мы продолжим проекты сотрудничества и инициативы наших стран, такие как приобретение систем HIMARS из США или согласование соглашения об усиленной обороне стран Балтии. Будем вместе работать и реализовывать решения саммитов НАТО по усилению обороны восточного фланга Альянса. Мы рассчитываем на наше тесное сотрудничество в подготовке к саммиту НАТО Вильнюсе в 2023 году. Это возможность, которую мы должны использовать", - сказал министр А. Анушаускас.

Х. Певкур во время беседы выразил удовлетворение по поводу тесного сотрудничества между Эстонией и Литвой в сфере обороны и подчеркнул необходимость дальнейшего его укрепления. Как говорится в сообщении Министерства охраны края, министры договорились в ближайшее время встретиться лично и более детально обсудить общие вопросы.

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