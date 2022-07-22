Янина из Дзукии уже знает, когда придет осень

"3-4 дня будет светить солнце, потом 2-3 дня будет идти дождь, затем снова придут 4 дня жары", – сказала Янина Янушаускене из Марцинкониса, которая с детства наблюдает за природой. Женщина уверяет, что в этом году осень придет по календарю, ждет долгий и красивый осенний период.

В первый день отпуска Янина стояла у дороги, рядом с Меркине и продавала дары леса - лисички и чернику.

На вопрос, когда в Дзукии появятся боровики, женщина ответила: "В середине августа, может во второй половине месяца. В фейсбуке жители других районов уже делятся добычей, но в наших лесах боровиков еще нет. Когда растут боровики, раннее утро в лесу бывает другим. 3 недели назад я видела несъедобные заячьи боровики, два дня в одну скупку приносили белые сосновые грибы. Я работаю 4 дня, поэтому в лес каждый день попасть не могу, чувствуется, как за 4 дня изменился лес".

О том, каким будет оставшееся лето, она сказала, что до Успения богородицы будет стоять летняя, но переменчивая погода: "3-4 дня будет светить солнце, потом 2-3 дня будет идти дождь, затем снова придут 4 дня жары. После успения лето будет продолжаться, но ночи будут прохладнее, почувствуем дыхание осени".

По словам Янушаускене, листья березы уже начали желтеть, значит, осень будет ранней, но не настолько, как в прошлом году (она тогда началась чуть ли не с начала августа). Она заметила, что в этом году осень начнется по календарю, в начале сентября.

"Я не сказала бы, что сентябрь будет очень холодным. Тем, кто не будет лениться, удастся и картошку выкопать, проливных дождей не будет. Ранняя осень будет не столько дождливой, сколько туманной. Хотя и все лето туманы не уходят. Осенью туманов будет еще больше", – сказала Янина.

По ее словам, осень будет красивой, можно будет долго любоваться осенними красками.

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