В Вильнюсе на АЗС произошла утечка газа: эвакуированы работники и люди в радиусе 200 м

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22 июля в Вильнюсе произошел инцидент – из АЗС произошла утечка газа, были эвакуированы работники, клиенты и люди в радиусе 200 м.