Вице-председатель Сейма Литвы: в правительстве действительно есть серьезные проблемы

Вице-председатель Сейма, член Партии труда Андрюс Мазуронис считает, что премьер Ингрида Шимоните не должна цепляться за нынешний состав правительства, поскольку, по его словам, ряд министров не выполняют свою работу должным образом, их обязанности фактически приходится выполнять самой главе правительства. Политик акцентирует, что смена нескольких министров не будет признана провалом премьера.

"У ряда министров действительно есть проблемы, фамилии ряда министров даже члены Сейма с трудом могут вспомнить и назвать. Мне кажется, это указывает на простую вещь – в Правительстве действительно есть проблемы. И в одном я действительно согласен с Саулюсом Сквернялисом, невооруженным глазом видно, что премьер-министр часто выполняет обязанности главы нескольких министерств", - радиостанции Žinių radijas сказал А. Мазуронис.

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"Не премьер-министра, а отдельных министерств, что мне кажется нелогичным с точки зрения распределения работы и эффективности. Если есть министры, необходимо им делегировать какие-то функции, а не только делать их пресс-представителями определенной сферы", - добавил он.

Поэтому политик считает, что в нынешнем составе Правительства есть места, которые нужно исправлять. А. Мазуронис считает, что премьер-министр не должна цепляться за нынешний состав правительства, поскольку, по его словам, смена министров, плохо выполняющих свою работу, не будет признана провалом премьера.

"Премьер-министр настолько слепо цепляется за философию не менять ни одного министра, поскольку смену министра она, вероятно, считает своим личным поражением и доказательством того, что политика была неправильной, мне кажется, такая философия неверна", - акцентировал "трудовик".

А. Мазуронис утверждает, что иногда нужно просто оценить ошибки. По его словам, после этого решения в Правительстве будут намного проще, быстрее и эффективнее.

"Я предложил бы премьеру сделать это, не опасаясь реакции, кто и что подумает, что она сделала что-то плохо. Плохой выбор кандидата в одно или другое министерство – это по-человечески, это до сих пор случалось со всеми премьер-министрами", - подчеркнул член Сейма.

ЭЛЬТА напоминает, что уже почти год о необходимости обновить состав Правительства И. Шимоните говорит и экс-премьер Саулюс Сквернялис. В среду порталу "Delfi" он заявил, что следует попрощаться по меньшей мере с шестью министрами и сменить их на новых.

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