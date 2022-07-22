В Каунасе открывается выставка украинского фотографа Елены Титы "Жизнь в тылу. Запорожье"

Очереди в торговых центрах, пустые прилавки, перепуганные беженцы, измученные волонтеры – такова действительность в Запорожье. С первого дня войны фотограф Елена Тита фиксирует жизнь в Запорожье. 26 июля в центре CulturEUkraine откроется выставка работ Титы "Жизнь в тылу. Запорожье", это картины войны, от которых стынет кровь.

"Когда началась война, я взяла фотоаппарат и просто фотографировала все вокруг. Потом в Facebook увидела, что центр волонтеров ищет фотографа. Так я начала снимать повседневность для волонтерского центра Palyanycia. Это место стало моим вторым домом", – сказала Тита.

Olena Tita Foto: Asmeninio albumo nuotr.

В центре Palyanycia задействованы больше 600 волонтеров. За время своего существования он эвакуировал 1500 беженцев, раздал больше 180 т продуктов и медпомощи, собирал деньги для военных нужд.

"Эта выставка – живая фотоистория о самопожертвовании и волонтерах, о силе духа и доброте, о несломимой вере и каждодневном чуде, которое совершает каждый волонтер центра Palyanycia. Фотографии помогают своими глазами увидеть жизнь города, находящегося в тылу, за фронтом", – сказала Тита.

Куратор выставки Ирина Била уже организовала ряд выставок Титы в Литве и в других странах.

Фотографиями Титы делился и президент Украины Владимир Зеленский, ее работы видели в Финляндии, вскоре увидят жители Эстонии.

„Gyvenimas užnugaryje. Zaporožė“ Foto: Olenos Titos nuotr.

Фотографии, которые можно будет увидеть на выставке в CulturEukraine, представляют для обозрения впервые.

Центр CulturEukraine находится в здании бывшей центральной почты Каунаса (аллея Лайсвес, 102, Каунас). Это место выделено для презентации творчества украинских деятелей искусства.

Выставки проходят в рамках мероприятий "Каунас 2022".



Выставка откроется 26 июля, в 18 ч.

Всю программу "Каунас 2022" можно найти на сайте www.kaunas2022.eu или в мобильном приложении.

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