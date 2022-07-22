Торговцы в Литве переходят в режим экономии: снизят освещение, охлаждение напитков

Торговцы Литвы переходят на жесткий режим энергосбережения, сообщает портал деловых новостей vz.lt.

Maxima, одна из крупнейших розничных компаний в Литве, на 30% уменьшит освещение в магазинах, выключит световую рекламу в ночное время, в части магазинов Aibė ограничат охлаждение напитков в морозильных камерах, уменьшат освещение.

В сети супермаркетов Lidl в нерабочее время автоматически отключается освещение, а Iki откажется от газового отопления в некоторых местах, а также форсирует проекты солнечной энергетики.

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