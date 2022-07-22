В Вильнюсском районе жители смогут обменять одноразовые пакеты на многоразовые (время и место)

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В пятницу (22 июля) в Вильнюсском районе пройдет акция, во время которой пластиковые пакеты можно будет обменять на многоразовые текстильные.