Акция пройдет:
11.00-11.30 ч. около ТЦ Aibė, ул. Вильняус, 26, Лаворишкес;
11.45-12.15 ч. около ТЦ Aibė, ул. Вильняус, 17a, Мицкунай;
13.30-14.00 ч. около ТЦ Iki, ул. Жалёи, 22a, Зуюнай;
14.15-14.45 ч. около ТЦ Maxima, ул. Саулес, 1, Авиженяй.
Приходите и поменяйте одноразовый пакет на многоразовый текстильный абсолютно бесплатно!
Акция "Пластиковым монстрам в Вильнюсском районе не место" проводится муниципалитетом Вильнюсского района. Организаторы акции Институт зеленой политики и муниципалитет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!