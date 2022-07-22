Литве выделено еще более 400 тысяч евро на дальнейшую помощь бегущим от войны украинцам

Банк развития Совета Европы выделил Литве почти 420 тыс. евро. Эти средства будут направлены на прием украинских детей с ограниченными возможностями в центре опеки "Vija". В мае текущего года почти 500 тыс. евро Банк развития Совета Европы выделил на создание дополнительных мест размещения в Центре приема беженцев.

"Банк развития Совета Европы во второй раз выделил нам средства – мы сможем еще лучше позаботиться о бегущих от войны украинцах. Я надеюсь, что выделенные Литве средства увеличат возможности нашей страны для реализации более устойчивой политики приема и убежища иностранцев", - сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

По словам министра, учитывая как резкое изменение ситуации с миграционными потоками, так и геополитическую ситуацию страны, мы должны инвестировать в развитие новых мест размещения, адаптацию существующих помещений, а также в улучшение качества условий приема.

После того как в конце февраля Россия напала на Украину, европейские страны принимают военных беженцев. По числу беженцев на одного жителя, Литва занимает третье место среди всех стран ЕС, говорится в сообщении Министерства социальной защиты и труда. В Литве зарегистрировано почти 60 тыс. беженцев из Украины, это составляет около 2 проц. всех жителей страны и около половины всех иностранцев. Более трети всех беженцев – дети.

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