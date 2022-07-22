Клайпедский порт сохранил четвертое место в регионе по грузообороту

Клайпедский порт, переваливший в первом полугодии 18,1 млн тонн грузов, остается четвертым среди портов восточного побережья Балтийского моря, а по погрузке контейнеров - вторым.

По объемам грузооборота в регионе лидировали российские порты: порт Усть-Луга перевалил 52,9 млн тонн (на 10% больше, чем в прошлом году), Приморск - 26,1 млн тонн (на 16% больше), Санкт-Петербург – 21,4 млн тонн (на 30% меньше).

Рижский порт в первое полугодие перевалил 11,3 млн тонн (на 11,5% больше), Таллинн – 9,5 млн тонн (на 14,8% меньше), Высоцк – 7,9 млн тонн (на 6% меньше), Вентспилс – 7,3 млн тонн (на 25% больше), Калининград – 4,7 млн тонн (на 6,7% меньше), Лиепая – 3,8 млн тонн (на 15% больше), Выборг – 441 тыс. тонн (на 5,7% больше).

По контейнерным погрузкам Клайпедский порт был втроным, в нем перевалено 479 тыс. условных контейнеров (TEU) – на 64,5% больше.

В Санкт-Петербурге в первом полугодии погружено 669 тыс. TEU (на 35,5% меньше), в Риге – 240,9 тыс. (на 18,2% больше), в Таллинне – 146 тыс. (на 33,6% больше), в Калининграде – 92, 2 тыс. (на 55% меньше), в Лиепае – 9,5 тыс. (на 90% больше), в Усть-Луге – 8,5 тыс. (на 43% меньше), в Венспилсе – 171 (на 15% больше).

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